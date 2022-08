Sorrento, martedì a Villa Fiorentino, Comoverao 4tet in concerto

SORRENTO - Martedi alle ore 21, a Villa Fiorentino Fondazione Sorrento, per la rassegna “Incontriamoci in villa”, con la direzione artistica di Antonino Giammarino, Comoverão 4tet in concerto. Il progetto Comoverão, è un duo di musica brasiliana fondato da Simona Boo e Diego Imparato, un lungo lavoro che nasce anche dall'eterogeneità della loro formazione e da esperienze professionali diverse.

Simona è stata la vocalist nei 99 Posse durante il tour Curre Curre guagliò 2.0., Diego, invece, come bassista e contrabbassista ha alle spalle collaborazioni importanti con tanti musicisti e progetti napoletani. Per l’occasione arricchiranno la formazione, il magistrale pianista Mario Nappi e il valente batterista Luca Mignano, anche loro protagonisti in tanti progetti musicali.

Il live è un ponte tra la musica di Napoli e quella Brasiliana, la scaletta è molto varia e dinamica, si passa da brani quali "Falsa Baiana" e "Voce 'e Eu" (entrambi composizioni di João Gilberto), fino alle più conosciute "Mas Que Nada", "Tristeza" e Shimbalaiê".

Non manca un omaggio al cantautore napoletano per eccellenza Pino Daniele.

La world music ha la capacità di far dialogare suoni e versi di diversi continenti dandone un amalgama omogenea e potente, la musica ribadisce l’incontro tra culture da sempre fondamentale.

Il progetto è supportato da due prodotti discografici: il primo album “Comoverão” (2018) e il nuovo “Cantando Comoverão” (2022).

on stage:

Simona Boo - voce

Diego Imparato – basso e cori

Mario Nappi - piano

Luca Mignano - batteria

Organizzazione, produzione e promozione evento: Fade In info 328 200 5169

Ingresso libero ad esaurimento posti