Sorrento, concerto di Natale domani nella chiesa dell'Annunziata

SORRENTO – Il giorno di Natale presso la Chiesa della SS Annunziata, con inizio alle ore 17:30, si terrà il Concerto di Natale in memoria di Bianca Gambardella Acampora, con il Patrocinio dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Sezione Sorrento – Castellammare), la preziosa collaborazione dell’Arciconfraternita di S. Monica, del Priore Massimo Fiorentino e dell’Ulisse Deluxe Hostel.

L’evento rientra nella rassegna “Concerti di Natale 2022”, nell’ambito della ben più articolata offerta di intrattenimenti natalizi previsti da “M'Illumino d'inverno” - “Sorrento aspetta te” promossi dal Comune di Sorrento.

Il programma del concerto, che vedrà impegnati i solisti della S.C.S Sorrento Sinfonietta International Chamber Orchestra composta dalle violiniste Ivana Aćimoski, Ţikić, Staša Ţikić, Madlen Stokić Vasiljević e Katarina Vasiljević che accompagneranno il Soprano Anna Corvino, diretti dal M° Paolo Scibilia, si svilupperà attraverso un repertorio dedicato alle “Musiche per il Natale”, con un prologo per l’Inno nazionale ucraino di M. Verbyc’kyj, omaggio di fraterna vicinanza ad un popolo che anche durante il Natale continuerà a subire l’aggressione russa, visto il fallimento di ogni tentativo diplomatico di strappare una tregua. Seguirà di J.S. Bach: l’Aria (dalla Suite n. 3 in Re magg. BWV 1068) quindi sempre del genio tedesco verrà proposto il Concerto per 2 violini e orchestra in Re min. BWV1043 (Vivace - Largo ma non tanto - Allegro). Il programma poi virerà sulle composizioni del genio austriaco W.A. Mozart proponendo agli spettatori l’Eine Kleine Nacht Musik KV 525 (Allegro) A.V.: Suite di Arie Natalizie W.A. Mozart: Divertimento in Re magg. K136 (Allegro – Andante - Presto), per concludersi con un omaggio al prete rosso, Antonio Vivaldi con l’esecuzione del Concerto per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo in Si min. Op.3 nr.,10 RV58. L’ingresso al concerto è gratuito. Si ringrazia l’Arciconfraternita di S. Monica per la collaborazione e l’ospitalità