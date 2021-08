Sorrento, concerto jazz di Claudio De Rosa Jr a Villa Fiorentino

SORRENTO - Le note jazz di un musicista sorrentino che ha consolidato il suo successo nel Nord Europa per onorare la memoria di Roberto Fiorentino e attivare – contestualmente - una catena solidale per ampliare e rendere più efficienti i servizi sanitari della costiera sorrentina. Sono le finalità di una serata tra musica e solidarietà promossa dall’Associazione Centro Studi Mousikè e dall’associazione «RF78 PerSempreRoby», fondata in memoria di Roberto Fiorentino, che si terrà lunedì prossimo alle 21, nella suggestiva cornice di Villa Fiorentino, lungo il corso Italia a Sorrento. L’evento, che rientra nell’ambito della nona edizione della rassegna «I concerti dell’estate», patrocinata dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica di Alfredo Intagliato, vedrà protagonista Claudio Jr De Rosa, sassofonista di origini della costiera sorrentina, classe 1992, che di fatto ha costruito il suo percorso artistico nei Paesi del Nord Europa, affermandosi come tra i più promettenti musicisti del panorama jazz. De Rosa, che ha mosso i primi passi musicali proprio nell’ambito dei percorsi formativi proposti dall’associazione Mousikè, vanta, nel suo score, già due album e uno stile compositivo decisamente maturo. il musicista ha collaborato come compositore e arrangiatore, tra le altre formazioni, con le olandesi Jazz Orchestra del Concertgebouw e Nederlands Philharmonisch Orkest e le italiane Saint Louis Big Band e NJT Big Band. L’appuntamento avrà un nobile risvolto solidale: il ricavato dell’evento (i biglietti saranno distribuiti al costo di euro 10) andrà interamente a beneficio delle attività dell’associazione Rf78 che si prefissa l’obiettivo – per il 2021 - di acquistare macchinari e attrezzature per l'ospedale di Sorrento. L’evento rispetterà rigorosamente il protocollo anti-Covid: l’accesso consentito sarà di un massimo di 200 spettatori. Per prevendita e info, è attivo il numero (anche attraverso Whatsapp) 3398813993 (disponibile tutti i pomeriggi dopo le ore 14).