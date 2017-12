Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Domani sera, alle ore 19, nella chiesa della Santissima Annunziata, il cartellone della rassegne «M'illumino d'inverno» propone Peppe Servillo & Solis String Quartet in «Presentimento». Dopo «Spassiunatamente», di nuovo uno spettacolo in cui Peppe Servillo ed i Solis String Quartet, Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio ai violini; Gerardo Morrone alla viola; Antonio Di Francia alla chitarra, affrontano «con il dovuto rispetto» capolavori della canzone classica napoletana: «Presentimento», un itinerario da Gil a Viviani, da E.A. Mario a Cioffi-Pisano, da Scalinatella a Mmiez'o grano e M'aggia curà, tra gli autori ed i titoli che si inseguono con rigore in un repertorio che regalerà ai presenti uno spettacolo sempre in bilico tra musica e teatro.