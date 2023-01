Sorrento, concerto del soprano Debora Adrianopoli nella chiesa di San Paolo

Domani sera, alle ore 19.30 nella chiesa di San Paolo, in via Tasso, nel centro storico di Sorrento, concerto del soprano Debora Adrianopoli, accompagnata al pianoforte dal maestro Luca Iacono, al violino Gaetano Ambrosini. In programma brani di Haendel, Brahe, Mel Tormé-Robert Wells, Gounod, Adam Elgar, Martin-Blane, canti della tradizione White Christmas, Jungles bells, Go down Mose, Swing low, sweet chariot, Nobody Kmows, Deep River.

Debora Adrianopoli (nella foto), laureata in giurisprudenza, ma con la vocazione al canto lirico si è diplomata al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino ed è attualmente dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Della Porta di Vico Equense.

Protagonista non solo di iniziative culturali in ambito scolastico ma anche di una prestigiosa attività concertistica per voce e orchestra presso importanti teatri quali il Verdi di Salerno, il Bellini e il San Carlo di Napoli, ed il Teatro Nazionale dell’Opera di Roma. L'evento di domani sera proporrà al pubblico ancora una volta un repertorio classico e moderno di brani della tradizione natalizia.