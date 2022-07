Sorrento, fitto cartellone in musica al chiostro di San Francesco con il festival internazionale

Il suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco riapre nuovamente le porte ai grandi eventi ed alla grande musica, con la XV edizione 2022 di “Sorrento Classica”, il festival internazionale estivo di Sorrento, firmato dalla direzione artistica del maestro Paolo Scibilia, organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dalla Città di Sorrento, nell'ambito del programma ufficiale degli eventi della Città di Sorrento. Collaborano inoltre: MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Campania, Sorrento Fondazione, Odine dei Frati Minori, istituzioni ed aziende locali. Undici gli appuntamenti serali, con inizio alle ore 21.15 (solo 10 agosto, ore 22:30 e 25 settembre ore 18.30), preceduti, il 16 luglio, ore 21.00, in anteprima del Festival, dal concerto straordinario della Sorrento Classica Festival String Orchestra - Kharkiv Chamber Orchestra, dedicato alla Pace ed alle vittime della guerra in Ucraina. Sorrento Classica apre, il 24 luglio, con PROFUNDIS ORCHESTRA OF SKPPJE e la solista EMA POPIVODA In anteprima assoluta “Supersonics I” Suite per piano e orchestra e brani di compositori Macedoni. 25 luglio, il pianista ANTONIO DI CRISTOFARO, con il Concerto di K449, eseguito dalla Profundis Orchestra of Skopje, e brani solistici di Chopin, Brahms e Rachmaninov. 27 luglio, ritorna il pianista MAURIZIO MASTRINI (l’unico pianista al mondo che suona la musica “ al contrario” ed ai massimi livelli del concertismo internazionale) con SUONOSFERA STRING ENSEMBLE. In anteprima assoluta un omaggio alla musica da Film di Ennio Morricone, in una esclusiva nuova versione per piano ed archi. 29 luglio, il controtenore MAURIZIO DI MAIO con APULIA CELLO ENSEMBLE, insolita formazione cameristica, dove il fascino coinvolgente ed intrigante delle sonorità diel quintetto di violoncelli, vera e propria tavolozza dell’espressività e potenzialità del canto inteso in senso lato, si fonde suggestivamente con l’incredibile vocalità del controtenore, per una emozionante celebrazione della vox umana, dal Barocco a musiche originali.

4 agosto, il pluripremiato pianista di origine australiana LESLIE HOWARD, guinness dei primati per aver inciso la

più grande discografia di qualsiasi strumentista solista nella storia, pari a 130 CD, che include 58 volumi e 97 dischi

dell’Opera Omnia per pianoforte di Liszt. 7 agosto, AIMAN MUSSAKHAJAYEVA - violinista

(“Sibelius”,“Tchaikovsky”,“Paganini” Awards - Deutsche Grammophon Records Artist) e ACADEMY OF

SOLOISTS Kazhakistan State Chamber Orchestra, con celebri brani virtuosistici di Saint Saens, De Sarasate,

Massenet, Bizet, De Falla e cameristici. 10 agosto (orario straordinario 22.30) “Midnight Candelight Concert”, con

GIUSEPPE NOVA – flauto d’oro di nome e di fatto & ELENA PIVA arpa (prima arpa siolista dell’Orchestra

“Giuseppe Verdi” di Milano) eseguono “Jeu d’eau et d’amour" che include tra i celebri brani, il doppio Concerto per

flauto e arpa di Mozart K299, accompagnato dalla SCF Ensemble Orchestra. 13 agosto, appuntamento di letteratura e musica con celebre attore di teatro, cinema e televisivo, MICHELE PLACIDO - voce recitante & il Duo pianistico SCHIAVO – MARCHEGIANI, interpretano “Il Sosia”: Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista”, di Stefano Valanzuolo. Un'indagine, in forma di racconto romantico, su un genio della musica, nella cui vicenda la

dimensione intima e quella artistica si intrecciano in modo affascinante. Musiche di Franz Schubert. 16 agosto, altro

appuntamento di letteratura e musica con il celebre giornalista televisivo BRUNO GAMBAROTTA – voce recitante

& GIORGIO COSTA – pianoforte, in “Sogni Notturni”. Un omaggio a Fryderyk Chopin, dove le garbate ed

aneddotiche letture si fondono in sintonia con le note romantiche, intense ed estrose della musica di Chopin. 21 agosto, nelle location straordinaria di Villa Fiorentino, la famosa vocalist inglese e fra le più intense e ammalianti voci femminili della musica contemporanea, , SARAH JANE MORRIS, - vocalist & Maurizio Di Fulvio’s Friends,

interpreteranno brani del repertorio internazionale R&B, Soul e Jazz. Domenica 25 settembre (orario e location

straordinarie 18.30 - Teatro Tasso) gvran finale con il ritorna dopo più di 20 anni a Sorrento del grande violinista

SALVATORE ACCARDO in duo con l’altrettanto celeberrimo pianista BRUNO CANINO. Per l’occasione Salvatore

Accardo sarà insignito con il Premio alla Carriera “Sorrento Classica” 2022, per i benemeriti dell’arte ed il suo forte e

storico legame storico con la Penisola Sorrentina.

Il Sindaco di Sorrento, Avv. Massimo Coppola,, così commenta l’iniziativa: “Sorrento Classica” arricchisce il

prestigioso programma artistico e culturale della Città e la inserisce, a pieno titolo, nei circuiti dei grandi festival

internazionali. L’alta qualità artistica degli interpreti e dei programmi assicurano da anni il successo dell’ iniziativa,

fondono le armonie architettoniche del Chiostro di S. Francesco con quelle della grande musica e richiamano a

Sorrento, numeroso, il pubblico sia competente che occasionale. Perché se è vero che la bellezza ispira la musica, è altrettanto vero che la musica aleggia da sempre nella nostra bellissima Terra”.

I concerti si svolgono in orario serale, con inizio alle ore 21.15 (ad esclusione del (solo 10 agosto, ore 22:30 e 25

settembre ore 18.30). Ingresso a pagamento. Orario, luogo e programma potrebbero subire variazioni in caso di forza maggiore. I concerti si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti - Covid19. INFO: Inizio concerti ore 21:15 (solo 10 agosto, ore 22:30 e 25 settembre 18.30). Ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti a sedere. Solo 16 luglio ingresso libero. Biglietti: Posto unico € 15, 00.

Biglietteria all’ingresso Chiostro S. Francesco, (Tel. 334.3117961). Orario 10:00 – 12:00 / 18:00 – 21:00. Prevendita

online: www.ticketgate.it In caso di maltempo i concerti si terranno presso Comune di Sorrento o Teatro Tasso. Il

programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore. Sconto del 10% presso i ristoranti aderenti, per i

titolari del biglietto d’ingresso. Infopoint: Ufficio Turistico Circolo Forestieri (Via Luigi De Maio 35, Sorrento, Tel.

0818074033), Chiostro S. Francesco (Tel. 334.3117961), Sedi Infopoint Sorrento, Fondazione Sorrento. Infoline:

3661996963 - www.societaconcertisorrento.it - Facebook: societa concerti sorrento - www.comune.