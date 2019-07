Sorrento Incontra con Gabriella Martinelli mercoledì nella villa comunale

Martedì 30 Luglio 2019, 14:13

SORRENTO - Domani sera, la rassegna Sorrento Incontra propone alle ore 19, in villa comunale, il concerto di Gabriella Martinelli.L'artista, cantautrice e canta storie, lo fa con ironia e con la sua voce importante, racconta i luoghi, i suoni e i colori che hanno formato la sua crescita artistica. E regalerà al pubblico anche alcuni dei brani contenuti ne "La pancia è un cervello col buco": un album dalla grande personalità tanto quanto la voce di Gabriella, autrice ed interprete delle sue canzoni. Un affresco onirico, un disco crossover dalle intuizioni avvincenti.Sorrento Incontra, con la direzione artistica di Mvula Sungani ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è promossa e sostenuta dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la consulenza del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, ed è organizzata da Arealive e Crdl.