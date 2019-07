Sorrento Incontra «Neapolis Mantra» con Enzo Gragnaniello ed Emanuela Bianchini

Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:52

SORRENTO - È uno degli appuntamenti più attesi del cartellone di Sorrento Incontra. Domani sera, alle ore 21.15, al teatro Tasso, andrà in scena Neapolis Mantra, un’opera multidisciplinare a cura del Centro di Produzione Teatro Comunale Tasso, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ideata dal regista e coreografo Mvula Sungani, direttore artistico della kermesse, che vede insieme in scena l’etoile Emanuela Bianchini con la forza della sua physical dance ed Enzo Gragnaniello, forte della sua voce black. Uno spettacolo globale di interazione e compenetrazione tra danza e musica live che vanta, per questa anteprima sorrentina, la partecipazione del Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei e quella di Federica Totaro, interprete dei testi teatrali scritti da Antonino Giammarino e la collaborazione di Calandra Institute City University of New York, Ilica Usa e ASI nazionale.Neapolis Mantra debutta a Sorrento nella versione acustica, per poi proseguire con una prima nazionale al Teatro Ristori di Verona, in collaborazione con i Filarmonici di Verona e i Virtuosi Italiani, e quindi partire per un tour nelle maggiori città italiane. Lo spettacolo, ispirato dall’omonimo album inciso nel 1998 dal cantautore napoletano, e omaggio ai 20 anni dalla pubblicazione della canzone “Donna”, interpretata dall’indimenticata Mia Martini, indaga la ricerca dell’essenziale, dove il corpo e la voce diventano ponte tra il reale e l’irreale e vogliono far entrare chi assiste in una dimensione onirica, tantrica: un viaggio nelle origini più vere e viscerali di Napoli, città che nelle sue più profonde contraddizioni ama i suoi figli, e come una madre li protegge e li custodisce gelosamente.Sorrento Incontra è promossa e sostenuta dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento ed è organizzata da Arealive e Crdl.