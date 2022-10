SORRENTO - Nella cornice delle relazioni culturali della Città di Sorrento e la Città di Dubrovnik, che quest’anno celebrano il loro 16° anniversario, Sorrento si prepara alla stagione autunnale con il "Dubrovnik Sorrento Day", un evento internazionale che suggella un’amicizia iniziata nel 2006 con la Città ragusea, caratterizzata da scambi culturali e musicali nell’ambito del festival “Sorrento Classica”, grazie al fervente attivismo del maestro Paolo Scibilia. Sorrento, nota perla del Mar Tirreno, incontra Dubrovnik, l’affascinante perla del Mar Adriatico, la sua musica, la sua arte, il turismo e la gastronomia.

Momento musicale, domani sera, ore 20.00, con il concerto nella Basilica di S.Antonino della "Dubrovnik Symphony Wind Quintet & Piano" (Maro Taslaman - piano, Antonea Gjaja Kocković - flauto, Martina Hrčan - oboe, Stijepo Medo - clarinetto,

Matija Novaković - fagotto, Toni Kursar - corno) che esegue musiche di F.L. Kalinsky,

F. Lhotka Kalinsky, V. Kapp​, W.A. Mozart​.

Concerto ad ingresso libero

Nel dettaglio, il programma: ​

Johann Christian Bach - Quintetto in B major ; ​Fran Lhotka Kalinski​ ​- Trio for winds instruments ; Villem Kapp​ ​- Suite for wind quintet ; W.A. Mozart​ ​- ​ ​Piano quintet

DSO Dubrovnik Symphony Orchestra “Piano & Woodwin Quintet” è composto da musicisti e capi sezione dell'Orchestra Sinfonica di Dubrovnik (Repubblica di Croazia): Maro Taslaman – piano, Antonea Gjaja Kocković – flauto, Martina Hrčan – oboe, Stijepo Medo, clarinetto, Matija Novaković -​ fagotto, Toni Kursar – corno. Questi musicisti hanno iniziato la loro formazione presso la Scuola d'Arte Luka Sorkočević di Dubrovnik ed hanno continuato la loro formazione sia presso l'Accademia di musica a Zagabria che all'estero, dove hanno vinto numerosi premi importanti ed hanno frequentato corsi con illustri professori. Dopo la loro formazione, sono tornati nella loro città natale e oggi lavorano come prime parti nell'Orchestra Sinfonica di Dubrovnik. Si sono esibiti in numerose e significative esibizioni in Croazia e all'estero, nonché in diverse cerimonie diplomatiche come quelle in Italia e in Belgio. Il loro repertorio è vario, spaziando dalla musica barocca, classica e moderna.

Dubrovnik Symphony Orchestra ha celebrato nel 2022 il suo 97​ °​ anniversario. Come parte importante del ricco e variegato patrimonio culturale della città di Dubrovnik e della Repubblica di Croazia, l'Orchestra Sinfonica di Dubrovnik continua a esibirsi nell'ambiente unico della sua città, come nel rinomato atrio del Palazzo del Rettore, nelle chiese e nelle piazze cittadine.​ Composta principalmente da musicisti formati presso l’Accademia di Musica di Zagabria, l'orchestra opera ininterrottamente nella città di Dubrovnik dal 1924. Esegue numerosi concerti e tournée nei principali luoghi e città di tutto il mondo, con importanti direttori e solisti (Kennedy Center, Washington;​ New York;​ Seattle;​ il Kurhaus, Wiesbaden;​ Eberbach;​ la sala concerti Lisinski, Zagabria;​ il castello di Vêves, Versailles;​ Basilea;​ Medano;​ Giacarta;​ e il Musikverein Goldener Saal, Vienna). Da evidenziare la tournee negli Stati Uniti, in collaborazione con l'agenzia di New York, Columbia Artists Management, con oltre 120 concerti. Nel 2005, l'Orchestra Sinfonica di Dubrovnik ha ricevuto il premio​ "​ Milka Trnina​ "​ , che è il più prestigioso premio del ramo​ musicale in Croazia, e nel 2015 un riconoscimento speciale per aver aumentato la reputazione della Contea di Dubrovnik-Neretva in Croazia e nel mondo.​ ​ E’ stata premiata col Grand Prix Orlando nel 2020 per un contributo artistico speciale nella realizzazione dell'intero programma del Dubrovnik Summer Festival, Festival internazionale d’Opera "Tino Pattiera" e di musica barocca​ "​ Orlando Furioso​

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale do Sorrento in collaborazione con la Società Concerti Sorrento, diretta dal M.stro Paolo Scibilia, che promuovono da 16 anni le relazioni bilaterali tra le due cittadine costiere.

"Sorrento – Dubrovnik Day" è proiettatto a divenire evento di successo ed appuntamento annuale dell’offerta culturale e turistica della Terra delle Sirene e della Città di Dubrovnik, storica località d’arte della Croazia e patrimonio dell’Unesco, parte integrante e di amicizia tra popoli.