«Messa Creola», concerto dell'Ensemble vocale della Cappella musicale di Sant'Antonino a Sorrento

Giovedì 28 Dicembre 2017, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 12:20

SORRENTO - «Messa Creola», concerto dell'Ensemble vocale della Cappella musicale di Sant'Antonino, domani sera, alle ore 19.30 nella chiesa dei Servi di Maria, organizzato dalla omonima Congregazione. La «Misa Criolla» è una sintesi tra musica sacra, popolare e folklorica scritta dal compositore argentino contemporaneo Ariel Ramirez dove i ritmi e la tradizione ispano americana si intrecciano con i temi della tradizionale messa religiosa. E’ stata concepita da Ramirez come un’opera per soli, coro ed orchestra attraverso la quale l’orecchio del fruitore assapora forme musicali puramente folkloriche caratterizzate dalla presenza di ritmi e strumenti tipici della tradizione popolare latino americana. Navidad Nuestra è un quadro plastico di sapore creolo ispirato al tema della nascita di Gesù: sei brani, sei quadri tematici ciascuno costruiti attorno ad una differente voce regionale e imperniato su un proprio ritmo o tipo di danza. In essa si fondono spagnolo, lingua guaranì e l’idioma degli Indios che guidano il percorso narrativo e spirituale attraverso atmosfere di una religiosità popolare molto particolare.La Cappella musicale di Sant'Antonino nasce dalla volontà di quattro musicisti sorrentini, Antonio Maione, Ilena Cafiero, Ugo Ercolano e Gaetano Ambrosino, di costituire un’ orchestra che valorizzi soprattutto i talenti e le professionalità musicali della Penisola. La presenza, all’interno della Cappella, di un ensemble vocale formato da giovani voci liriche che ricoprono i quattro registri vocali permette una scelta di repertorio ampia che va dalla musica sacra a quella operistica. L'orchestra prende il nome dal Patrono della città proprio per sottolineare la sua appartenenza al territorio, oltre che per ricordare il luogo dove è stata tenuta a battesimo: l'obiettivo è di caratterizzarsi come veicolo di promozione culturale ed offrire a Sorrento e ai suoi ospiti appuntamenti concertistici di qualità.Prestigiosa la location della «Messa Creola»: la chiesa dei Servi di Maria, nota anche come Congregazionella, ricca di opere d'arte. Al suo interno si ammirano, tra l'altro, vari quadri di Carlo Amalfi, un presepe con pastori del '600 e del '700, due rarissimi pastori del '400 e la statua lignea del Cristo Morto che viene portata in processione a Sorrento il Venerdì Santo. La Chiesa dei Servi di Maria, ubicata alle spalle della Cattedrale, in via Sersale, la strada che collega corso Italia alle Antiche Mura e via degli Aranci.