Sorrento, «Passeggiata nella musica» al chiostro di San Francesco

Mercoledì 4 Settembre 2019, 11:49

SORRENTO - «Sabato sera, alle ore 20.30 presso il Chiostro di San Francesco, si terrà il concerto “Passeggiata nella Musica”. Protagonista della serata sarà la Corale Santa Maria del Lauro di Meta, arricchita della voce del soprano solista Clementina De Simone e accompagnata al pianoforte da Ilaria Somma. La formazione, diretta dal maestro Roberto Altieri, guiderà il pubblico in un viaggio musicale partendo da brani lirici corali dei grandi operisti ottocenteschi Donizetti, Puccini, Rossini e Verdi per approdare ai classici della napoletanità, da ‘O sole mio a Funiculì funiculà. In programma è previsto anche un omaggio a Giacomo Leopardi in occasione del 200mo anniversario di composizione de “L’Infinito”. La traduzione in dialetto napoletano della poesia, a cura del napoletano Paolo Martino, è stata infatti musicata quest’anno da Roberto Altieri, ampliando il repertorio compositivo del maestro sorrentino che annovera un centinaio di brani tra opere originali ed elaborazioni. Il brano verrà eseguito per la terza volta, dopo aver riscosso grande successo a Villa Fondi in Piano di Sorrento e a Massa Lubrense nella rassegna musicale Classica Estate, occasioni in cui la Corale si è avvalsa della collaborazione delle voci recitanti di Alessandro Russo, Rossella Gallieri e Florinda Borriello, allievi della Scuola di Arti della Spettacolo “Academy” di Meta diretta da Ida De Vivo e Valeria Esposito, che hanno impreziosito l’esecuzione con un’appassionata interpretazione del componimento sia in italiano che in napoletano.