Sorrento. In piazza Tasso concerto gospel in ricordo di Mariano Russo

Questa sera, alle ore 19, in piazza Tasso, nel cuore di Sorrento, è in programma un concerto in memoria di Mariano Russo. Ad esibirsi sarà il Sunshine Gospel Choir, uno dei cori più appezzati a livello mondiale. Si tratta della stessa corale gospel che era stata invitata a cantare in occasione del novantesimo compleanno dell'albergatore sorrentino.

«Papà si era emozionato tantissimo nello scoprire la sorpresa da noi organizzata per i suoi 90anni - spiega la figlia Mariella -. Quando i Sunshine hanno cominciato a cantare aveva la faccia sbigottita, "ma che hai fatto?" mi ripeteva. E quindi quale modo più bello per ricordarlo se non richiamare gli amici Alex e Rosanna con la loro famiglia allargata del Sunshine Gospel Choir e regalare alla sua, alla nostra amata Sorrento questo momento meraviglioso di gioia, così come meravigliosa è stata la sua vita». La stessa Mariella Russo si è preoccupata di organizzare l'evento di questa sera, anche grazie al sostegno del sindaco Massimo Coppola.

Doveroso il tributo della città a Mariano Russo, morto esattamente due anni fa, nel dicembre del 2020. Imprenditore che ha saputo costruire uno dei grandi pilastri dell’ospitalità di Sorrento e dintorni. Importante anche il suo impegno nell'amministrazione: è stato vice sindaco ed assessore. Ma Mariano Russo è stato soprattutto un uomo che nella sua vita ha saputo costruire rapporti internazionali fortissimi, tanto da incidere con forza il suo nome della storia dell’ospitalità sorrentina.