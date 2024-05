Sant’Agnello, domani e domenica arte, musica e prodotti a chilometro 0

A Sant’Agnello sarà un weekend all’insegna dell’arte, della musica e dei prodotti a km 0, con gli eventi in programma domani e domenica. Si parte domani con la rassegna «Era de maggio», promossa dal Comune di Sant’Agnello con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli. Dalle 17:30 all’Oasi in Città gli artisti di strada accoglieranno famiglie e bambini in un magico “Circo nel verde” con attività e laboratori. Alle 18:00 sarà poi la volta di “Rosa in arte”, un percorso sull’evoluzione della rosa nell’arte, guidato da Maria Damiano e Mario Gargiulo. A chiusura, alle 20:00, gli Areton Club in concerto. L’iniziativa è inserita nel progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica” incluso del “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024”.

Domenica in piazza Matteotti, alle ore torna il Mercato della Terra targato Slow Food Costiera Sorrentina e Capri Aps con i prodotti di stagione dei contadini della Penisola Sorrentina: fragole, nespole, ciliegie, piselli, fagiolini, zucchine, bieta, insalata, patate novelle e tante altre produzioni a Km zero.

Alle 11:00 la condotta locale Slow Food e la delegazione Marevivo Sorrento - Penisola Sorrentina firmeranno il protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di attività congiunte volte a sensibilizzare sul consumo responsabile di risorse naturali e ad accrescere la consapevolezza sul tema della pesca sostenibile e della salvaguardia dell'ambiente marino. A seguire momento formativo con Rossella Gargiulo, biologa specialista in Scienze dell'Alimentazione e Consigliere della Delegazione Marevivo su "buone pratiche per un consumo sostenibile dei prodotti ittici per la tutela del mare" e con Doriana Iaccarino, laureata in biologia delle produzioni marine e operante presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, sede di Portici, sul tema della spesa consapevole, con un focus su riconoscimento della freschezza dei prodotti ittici ed etichettatura.

L'iniziativa si inserisce nel calendario della Blue Week 2024, evento sul tema della tutela del mare a cura della Delegazione Marevivo Penisola Sorrentina, patrocinato anche dal Comune di Sant'Agnello e dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Domenica nella piazzetta Angri (retro stazione) si terrà l’evento “Suoni per la libertà”: alle 19:30 gli Istituti scolastici e le associazioni del territorio leggeranno messaggi di pace, mentre alle 20:30 si esibiranno Antonino D’Esposito, in arte Despaux, e Dada’ alias Gaia Eleonora Cipollaro, cantautrice che unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche, riconosciuta dal grande pubblico televisivo per la partecipazione a X Factor nel team di Fedez. Aprirà la serata Antonino D’Esposito, in arte Despaux, un giovane 22enne di Sant’Agnello che riesce ad esprimere il suo magico mondo interiore attraverso la musica. “Dalla strada al palco” non è solo il programma televisivo a cui ha partecipato arrivando in finale, ma è anche la rappresentazione della sua vita, in quanto porta in giro la sua musica per le strade italiane da un paio d’anni.

L’evento è promosso dal Comune di Sant’ Agnello e realizzato da GS Live.