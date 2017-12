Sorrento, «Halleluja» in Cattedrale: concerto del coro «don Antonio Izzo»

Martedì 26 Dicembre 2017, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Questa sera, alle ore 19.30 nella Cattedrale di Sorrento, nel 50esimo anniversario della fondazione del Coro della Cattedrale «don Antonio Izzo», propone il concerto «Halleluja». Fondato nel 1967 ad opera di un giovane prete nel suo primo anno di sacerdozio, che insegnò a cantare a un piccolo gruppo di alunni della Scuola Media del Seminario e della Scuola Elementare. Quello fu l'inizio del Coro dei Pueri Cantores della Cattedrale di Sorrento che esordirono proprio durante la festa dell'Immacolata nella basilica di Sant'Antonino del 1967. Da allora il coro è cresciuto sempre di più, aggregando anche le ragazze (soprani e contralti) nel 1974. Don Antonio lasciò la vita terrena nel 1985 all'età di 46 anni, ma il coro ha proseguito la sua storia nella quale si sono alternati tantissimi ragazzi per un totale di 735 unità di cui si conoscono i nomi, ma si può ipotizzare che siano intorno ai mille. Nel corso della sua storia il coro ha animato non solo tutte le funzioni sacre della Chiesa Cattedrale, ma anche della intera Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. Ha partecipato a vari congressi nazionali ed internazionali esibendosi anche in canti folcloristici e canzoni classiche napoletane. Quel piccolo seme in questi 50 anni ha fatto germogliare anche tanti altri cori, non solo a Sorrento, ma in tutta la Arcidiocesi dove se ne contano più di una ventina. I festeggiamenti per il 50esimo sono cominciati il 21 aprile di quest'anno con un primo raduno con gli ex cantori. In seguito ci sono stati diverse manifestazioni che sono culminate il 19 novembre con una Solenne Concelebrazione alla quale hanno partecipato più di 400 cantori da tutta la Comunità Ecclesiale di Sorrento- Castellammare di Stabia. Questa sera il concerto «Halleluja», con circa settanta di elementi fra grandi e piccini, diretto dalla maestra Ilena Cafiero.