Sorrento, torna la rassegna dei Concerti al tramonto

Martedì 23 Aprile 2019, 13:43

SORRENTO - Giovedì alle ore 19 anteprima al Teatro Tasso. Con il patrocinio del Comune di Sorrento, da un’idea del movimento "22 dicembre", parte la seconda edizione di “Concerti al Tramonto”, rassegna destinata a consolidare il cartellone di evrnti ai turisti ed ai cittadini con momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale. Ospitata nella location di Piazza della Vittoria, si armonizzerà nel binomio “note” musicali e “suggestione” del luogo. Giovedì in programma il concerto del gruppo I Ventinove e Trenta, una formazione fondata nel 2015. La band partecipa a numerosi festival, tra cui il concerto del primo maggio partenopeo, alla Mostra d’Oltremare per il Newroz Festival, al Palapartenope per Discodays, e in tanti locali di Napoli e provincia. Al Premio Massimo Troisi presentano una versione riarrangiata del classico della canzone napoletana “Madama Chichierchia”. Il 2017 è l’anno che segna l’inizio della collaborazione con il collettivo Terroni Uniti. Prevista per il 2019 l’uscita del loro primo lavoro discografico, con la produzione artistica di Massimiliano e Valerio Jovine e Alessandro Aspide (Jovine Studio 3) e la collaborazione di importanti artisti del panorama musicale napoletano e nazionale. Il disco è anticipato dai singoli “Sisifo” e “Bossanova”, disponibili su Spotify e sui canali di promozione web. On stage: Carlo de Rosa – Voce Pasquale Di Marino - Batteria Dario Di Pietro - Chitarra Francesco Verrone - Basso Antonio Di Mauro - Tastiere Alessandro Zinno – Sassofono