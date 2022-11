Sorrento, tributo ad Astor Piazzolla nella chiesa di San Paolo

SORRENTO - Domenica sera, alle ore 20, nella chiesa di San Paolo, per la rassegna “M’illumino d’inverno 2022”, per la prima volta in Penisola Sorrentina Magasin du Café in Piazzolla Portrait, Tributo ad Astor Piazzolla – Tango Nuevo. Astor P. Piazzolla è considerato tra i musicisti più influenti del '900, ha saputo miscelare a ritmo di tango sonorità jazz, classiche e contemporanee.

Cʼè un legame forte tra lʼItalia e lʼArgentina, molti dei più grandi compositori e musicisti di tango sono pugliesi: Troilo, De Angelis, Di Sarli, Pugliese, De Caro, Piazzolla appunto. Nelle vene degli argentini scorre passione e sangue italiano. Lʼimmigrazione italiana ha creato un Paese intero.

Cinque musicisti avranno lʼonore di intepretare questo suggestivo ritratto, fondendo tango e milonga con un uso intelligente di elettronica. Il tutto senza perdere il fascino di un ensemble che annovera strumenti tradizionali come la chitarra, il bandoneon ed il violino.

Gli arrangiamenti, tra citazioni rock e world music, sono affidati ai Magasin du Café, nel loro stile originale e suggestivo che li ha resi apprezzati nei teatri di tutta Europa. Questo concerto-tributo porta in scena l'anima più intima ed allo stesso tempo più energica del compositore argentino. Line up: Denny Bertone (chitarra), Davide Borra (fisarmonica, tastiere), Giulia Subba (violino), Mattia Floris (chitarra, voce) e Alberto Santoru (contrabbasso, percussioni)

L’evento promosso dal Comune di Sorrento e realizzato in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la direzione artistica di Antonino Giammarino; la produzione è a cura della Associazione Culturale ProCulTur, consulenza musicale Idea Musica, nell’ambito del cartellone M’Illumino d’Inverno2022. L’appuntamento nasce con l’intento di coniugare momenti artistici ed eventi culturali di rilievo per rendere la città sempre più attrattiva.