Sorrento, in Villa comunale la cantautrice Flo

Lunedì 22 Luglio 2019, 11:45

SORRENTO - Secondo appuntamento con l'edizione estiva di Sorrento Incontra, domani sera, alle ore 21.15, nella villa comunale di Sorrento, con ingresso libero.Protagonista sarà la cantautrice ed attrice di teatro Flo, una delle personalità più interessanti e versatili della world music d’autore.Laureata in Canto lirico al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Vincenzo Zitello, Lino Cannavacciuolo ed altri.A teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Claudio Di Palma, Michele Schiano di Cola, Sarasole Notarbartolo, Claudio Mattone e Gino Landi.I suoi concerti sono un miscuglio ritmico e coinvolgente, in cui si innestano distensioni melodiche, improvvisazioni strumentali e il racconto magnetico della prospettiva femminile, talvolta gentile, talvolta selvaggia, ma sempre misteriosa ed urgente.Sorrento Incontra, che si avvale della direzione artistica di Mvula Sungani ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è promossa e sostenuta dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la consulenza del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, ed è organizzata da Arealive e Crdl.