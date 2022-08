Sorrento, sabato a Villa Fiorentino spettacolo dal «Barocco al Jazz»

Nell’ambito della rassegna “Incontriamoci in villa” con la direzione artistica di Antonino Giammarino​, sabato, alle ore 21, la Villa Fiorentino di Sorrento ospita lo spettacolo de La Volpe e Luca feat. Anna Corvino dal titolo “Dal barocco al jazz”. La Volpe e Luca è il duo chitarra e mandolino composto da Gianmarco Volpe e Luca Petrosino, che ha pubblicato il disco "Dal Barocco al Jazz" con Stradivarius Dischi nel 2021, riscuotendo ampi consensi dalla critica specializzata

Il duo propone un interessante percorso musicale, con coordinate spazio-temporali che vanno dal 1762 al 1992; da Napoli a Rio de Janeiro, da Recife a New York, tra temi, melodie e improvvisazioni adattati per mandolino e chitarra, a partire dai compositori del '700 come G.B. Gervasio e Francesco Lecce fino ad arrivare al '900 con le moderne melodie jazz e choro.

Ospite del concerto, organizzato dalla Fondazione Sorrento e dal Comune, Anna Corvino, soprano, la cui voce segnerà il passaggio da un'epoca all'altra.