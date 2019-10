Maria Nazionale, Franco Ricciardi e Luca Zulù: concerto per lo Spartak San Gennaro

Giovedì 3 Ottobre 2019, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 18:30

Maria Nazionale, Franco Ricciardi, Luca Zulù, Dario Sansone e tanti altri artisti parteciperanno al concerto che si terrà venerdi 4 ottobre allo Scugnizzo Liberato per sostenere lo Spartak San Gennaro, prima esperienza autorganizzata di calcio popolare in città che vede protagonisti specificamente i bambini. Decine di ragazzi, tanti provenienti da famiglie popolari dei quartieri storici di Napoli, dal Pallonetto ai Quartieri Spagnoli e Materdei. Interverrà anche Gianfranco Gallo che da tempo sostiene questa iniziativa nata da una rete di abitanti, genitori e attivisti che si incontrano nel comitato di quartiere dello Sgarrupato in vico Lepre a Montesanto.Un' attività totalmente volontaria per garantire il diritto allo sport ad oltre sessanta bambini in maniera praticamente gratuita (avendo recuperato anche scarpe e completini grazie alla solidarietà diffusa) e che vede il calcio come occasione di aggregazione per sostenere i ragazzi non solo nel percorso scolastico ma più in generale nella crescita sociale e culturale. Alimentando la cultura comunitaria e il rispetto delle differenze. Esperienze come la partecipazione ai mondiali antirazzisti a Riace sono state un momento straordinario per i ragazzi, garantito esclusivamente grazie alle attività di autofinanziamento e al sostegno disinteressato di realtà civiche e sociali.Il concerto di venerdi fa parte del crowfounding dal basso necessario per iscrivere i ragazzi dagli 8-9 anni in su a tre categorie di allievi dilettanti della figc e più in generale per le spese (di materiali e di trasporti) di oltre sessanta bambini che non hanno ancora neppure la sicurezza di un campo stabile malgrado gli impegni in tal senso dell'amministrazione comunale. Motivo per il quale sono state realizzate molte iniziative pubbliche di sensibilizzazione e di protesta.Il diritto allo sport e al gioco, la fruibilità di spazi pubblici come il parco dei quartieri spagnoli, dev'essere garantita a tutte e tutti. Proprio su questo i ragazzini realizzeranno piccole interviste video agli artisti che interverranno nella serata.