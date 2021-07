Stabia summer dance: tre giorni di danza con ballerini di fama internazionale

La danza come protagonista assoluta per tre giorni in provincia con lo Stabia Summer Dance. Una quarta edizione in punta di piedi per tantissimi giovani ballerini che sono arrivati a Castellammare da tutta Italia per ballare con i propri beniamini. Da Kledi Kadou a Mauro Mosconi, tredici docenti di fama internazionale per tornar a vivere ballando. Entusiasta gli organizzatori e ballerini Carla Palumbo e Demis Autellitano che sono riusciti anche quest'anno a rendere concreti i sogni di tanti brillanti giovani ballerini.