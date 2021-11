Suarez 11: dicembre ricco di musica nel celebre lounge bar vomerese

Un calendario di dicembre ricchissimo di appuntamenti musicali di grande qualità, quello del Lounge bar Suarez 11.

Il proprietario Daniele Salvo, storico ed eclettico barman, ha dato vita, nel cuore del Vomero, a un punto di riferimento per gli amanti del bere bene, della buona musica e dell’ atmosfera giusta, con un'attentissima selezione di materie prime ed una preparazione sapiente di cocktail dai più semplici a quelli più sofisticati. Ha rilanciato ancora più in alto il suo progetto, coinvolgendo nella sua affiatata squadra Francesca De Rosa, ex showgirl ed organizzatrice di eventi, come art director.





Due diversi percorsi musicali andranno avanti nel corso delle settimane: da una parte una selezione di dj nazionali ed internazionali, tra cui Pako S, storico dj degli Angels of the Love, che per l'occasione proporrà una magnifica vinyl session, il duo degli Artichokes, formato da Michele Tomei e Valeria Vanorio, oltre ad Alex Marinacci e Fabio Magrí, storici protagonisti delle notti napoletane.

Nell'altra parte del percorso, una selezione di grande musica live: si parte il 2 dicembre, con una serata speciale. Aprono in duo Pietro Condorelli, chitarrista jazz di fama internazionale, ed il sassofonista Simone Clarelli.





Tra le date da non perdere, venerdì 10, appuntamento per i cultori della musica live di qualità con i Guitar Friends, ovvero Brunello Canessa, Luigi Lepre e Massimo Curcio.

Giovedì 23, una serata dedicata al flamenco, con i Noche de tablao, capitanati dalla bellissima Dominga Andrias. E giovedì 30, il preveglione, aspettando il Capodanno, con "Like a virgin show", di Lady Marion, performer, attrice e show girl nonché art director del Divinassassina.