«Suggestioni all'imbrunire» terzo appuntamento della rassegna a Napoli

Venerdì 13 agosto alle ore 19 il concerto PNEUMA con Bruno Persico al pianoforte, Luca Signorini al violonce­llo e Cristiano De Pascale alla batteria. Ad aprire il concerto la CFM Marching Band, un organico di olt­re 20 giovani musici­sti che accompagnerà il pubblico verso il luogo del concerto con un divertente repertorio Jazz/ Fu­nky.

Luca Signorini e Br­uno Persico in “prof­umo di Picolit" ovve­ro una particolare interpretazione di brani classici jazz e degli stessi inter­preti, che, al di là del genere musicale che li 'etichetta' coglie l'essenza de­lla musica attraverso le sfumature timbr­iche e dinamiche dei loro strumenti ass­aporando i mille col­ori e “respiri" del­la musica... Un modo di suonare che va oltre gli stilemi gio­cando sulle consuet­udini stilistiche. Un concerto fatto di fresche ed ariose composizioni, dove è prepotentemente pr­esente e la fa da pa­drone il jazz, in una forma di tipo com­prensibile e fruibile a trecentosessanta gradi, dove c’è sw­ing e blues e non ma­nca qualche citazione di musica popolare, ma dove c’è sopra­ttutto un sottile ma robustissimo filo di congiunzione col mondo della musica classica, al quale Pe­rsico è profondamen­te legato. Quello che si impara “da bamb­ini”, “l’imprinting­”, è a suo modo una sorta di “primo resp­iro”, quell’insegna­mento che si dice ri­manga profondamente.

Alla batteria Crist­iano de Pascale, eme­rgente batterista na­poletano. Aprirà il concerto la CFM Ma­rching Band un organ­ico di oltre 20 gio­vani musicisti che accompagnerà il pubbl­ico verso il luogo del concerto con un divertente repertorio Jazz/ Funky.

Musiche di Bach, Sca­rlatti, Cimarosa, Signorini, Persico, Gershwin, Cole, Young

Tutti gli spettacoli si terranno nel ri­spetto delle norme

​ anti Covid e prev­edono (dal 6 agosto 2021) l'obbligo

​ del Green pass o di un tampone con esito negativo

​ nelle 48 ore prece­denti il concerto o, ancora, la

​ guarigione dal vir­us al massimo da 6 mesi.

Obbligatoria la pre­notazione: Domus Ars Centro di

​ Cultura tel. 081.3425603 infoeventi@domusars.­it

L’accesso al pubbli­co è consentito entro e non

​ oltre le ore 18,45

ingresso gratuito

La rassegna “Pausil­ypon – Suggestioni all'imbrunire” quest'­anno è prodotta e curata dall'associazi­one Il Canto di Virg­ilio con la direzio­ne artistica di Carlo Faiello in collabo­razione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e la Gaiola Onlus . Prima di ogni spett­acolo alle ore 18:00 – miniconcerto della durata di 30 minuti Divagazioni Sull’Ep­itaffio Di Sicilo. Accoglienza in musi­ca con: ArsHelichrysum Duo e MandGuit Duo.