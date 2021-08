«Suggestioni all'imbrunire», weekend di appuntamenti al Pausilypon

La rassegna "Pausilypon – Suggestioni all'imbrunire" con la direzione artistica del maestro Carlo Faiello prosegue con un doppio appuntamento per il primo week end di settembre:

venerdì 3 settembre 2021 ore 18,30 REQUIEM di Niccolò Jommelli - Aspettando il Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano XXI edizione – Concerto in memoria delle vittime del Covid 19. Sul palco:Anna Corvino soprano, Luigi Strazzullo tenore, Raffaella Ambrosino mezzosoprano, Carmine Monaco D'Ambrosìa baritono

Coro del Festival Jommelli Cimarosa

Orchestra da Camera di Napoli

Enzo Amato direttore

Musiche di Niccolò Jommelli

Sabato 4 settembre 2021 ore 18,30 concerto

LE DANZE DI DIONISO Scritto e diretto da Carlo Faiello

Sul palco: Carlo Faiello, Patrizia Spinosi, Antonella Morea, Angela Esposito, Erminia Parisi e con solisti di Santa Chiara Orchestra: Vittorio Cataldi, Gianluca Mercurio, Pasquale Nocerino. Musiche e scritti di Carlo Faiello.

Tutti gli spettacoli si terranno nel rispetto delle norme anti Covid e prevedono (dal 6 agosto 2021) l'obbligo del Green pass o di un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti il concerto o, ancora, la guarigione dal virus al massimo da 6 mesi. Obbligatoria la prenotazione: Domus Ars Centro di Cultura tel. 081.3425603 infoeventi@domusars.it

La rassegna “Pausylipon – Suggestioni all'imbrunire” quest'anno è prodotta e curata dall'associazione Il Canto di Virgilio con la direzione artistica di Carlo Faiello in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e la Gaiola Onlus . Prima di ogni spettacolo alle ore 18:00 – miniconcerto della durata di 30 minuti Divagazioni Sull’Epitaffio Di Sicilo. Accoglienza in musica con: ArsHelichrysum Duo e MandGuit Duo.