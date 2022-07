“Sui sentieri degli dei” arriva Bennato: il musicista inaugura il Festival di Agerola

Spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi diffusi. Al via la nuova edizione di Agerola Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana. Il primo artista a calcare il palco ad Agerola sarà Edoardo Bennato, protagonista di un doppio appuntamento: lunedì 18 luglio, alle 19.30 nel viale dell’Osservatorio Astronomico “Salvatore Di Giacomo”, nell’incontro La nostra storia tra favole e realtà con Gianmaurizio Foderaro, e martedì 19, alle 21, con il suo live al Parco Colonia Montana accompagnato dal Quartetto Flegreo, composto da due violini, viola e violoncello, da Giuseppe Scarpato alle chitarre e da Roberto Perrone alle percussioni.

Un live ad alto contenuto Rock&Blues, due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico. Una due giorni quella con Bennato tra parole e musica per ripercorrere il viaggio artistico di questo geniale cantautore napoletano che dura da oltre quarant’anni, ma anche un’occasione imperdibile per riascoltare brani entrati nella storia della nostra musica insieme a una selezione di nuovi pezzi tratti dall’ultimo album Non c’è.

Per il taglio del nastro, dunque tornano Sui Sentieri degli Dei gli appuntamenti di Musica e Parole, ideati e curati da Gianmaurizio Foderaro, voce libera e inconfondibile del giornalismo musicale italiano e direttore del canale digitale Rai Radio Tutta Italiana, e da Paolo Logli, autore televisivo, sceneggiatore, scrittore teatrale. Una sezione di incontri, ricca di sorprese che vanno ad ampliare la proposta che il Festival offre al suo pubblico, dedicata a cantautori che hanno firmato grandi successi e alla scoperta delle giovani leve del cantautorato d’autore, un filone nobile della canzone italiana che tra i giovani, per fortuna non smette di produrre talenti. Agerola Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana conta ben quarantacinque appuntamenti, quasi tutti gratuiti, fino all’8 settembre con grandi ospiti e tante proposte per la musica, il teatro, la letteratura.