Tam di Napoli, mercoledi al via la rassegna musicale: iniziano Raiz e i Radicanto

Il palcoscenico del Tam, ai Gradini Nobile 1, è pronto ad accogliere, ogni mercoledì, una rassegna musicale, che vede protagonisti Raiz e i Radicanto, Fabiana Martone, Erica Mou, Apice e Annibale. Da un’idea di Nando Mormone, Eleonora de Majo e Massimo Jovine. Primo appuntamento in calendario, mercoledì 30 marzo con Raiz e i Radicanto in “Musica immaginaria mediterranea”, un intreccio di cantighe sefardite, salmi, canzone napoletana, ritmi nordafricani, mediorientali, asiatici. Ballate acustiche, intense, legate con dolcezza ed efficacia all’alternanza delle stagioni della vita umana. Un concerto potente in cui brani resi celebri da Raiz con gli Almamegretta, come “Nun te scurdà” e “Respiro” si incrociano con brani inediti.

Questo progetto live sarà presto inciso su vinile e avrà il titolo di “Astrigneme”. Raiz e i Radicanto metteranno in scaletta anche un omaggio a Sergio Bruni con una straordinaria rilettura delle celebri “Carmela”, “Che ‘lle conto” e “Napule è mille ferite”. Sul palco, Raiz, Giuseppe De Trizio, Adolfo La Volpe e Francesco De Palma. Mercoledì 6 aprile, Erica Mou presenta al pubblico del Tam il suo ultimo disco “Nature”, in cui la cantautrice pugliese racconta le nature umane, usando l’italiano, l’inglese e il dialetto della sua terra su sonorità pop elettroniche. In scaletta, “Fuori dal letargo”, “Lo zaino sul treno”, “Cinema”, “Animals”, “Erodere”, “Sono una donna non sono una santa”, “Two left feet”, “Neinde”, “A ring in the forest”, “Sul ponte”, “Maremadre”, “Felicidade”.

Mercoledì 13 aprile, appuntamento con Fabiana Martone e “Living in shadows and light”, disco-omaggio a Joni Mitchell, che accompagna il pubblico nello straordinario mondo jazz-cantautorale. Una selezione di sette brani, tra i più significativi della produzione di Joni Mitchell: “Shadows and light”, “In France they kiss on main street”, “Good must be a boogie man”, “Edith and the kingpin”, “God must be a boogie man”, “Woodstock” e “Last chance lost”. Sul palco con Fabiana, Luigi Esposito al piano, Francesco Fabiani alle chitarre, Umberto Lepore al contrabasso e Marco Castaldo alla batteria. Mercoledì 20 aprile, per la tappa napoletana del Fort Apice tour, arriva Apice con il suo nuovo “Attimi di sole”, paesaggio emotivo di un viaggio che attraversa la contemporaneità del singolo per parlare di tutti: nove "attimi di sole" per un disco che prova a riaccendere la luce, coinvolgendo la sensibilità di Fabio Grande nella produzione artistica del brano "Mia".

In scaletta, “Fulmini di guerra”, “Mia”, “Geronimo”, “Radici”, “Sono anni”, “Ortiche”, “Precipitare”, “Traslocare”, “Il futuro che sgomma”. Mercoledì 27 aprile, Nicolò Annibale, in arte Annibale, presenta il suo disco “Elefanti”, cantato in italiano e napoletano, con sonorità che spaziano tra il soul e il pop, in cui vengono raccontati i sentimenti e le sensazioni che l’uomo incontra nel proprio percorso: amore, solitudine, tristezza, lontananza, speranza.