Tananai a Napoli: sold out la data del 5 maggio al Palapartenope

A poco più di un mese dall'inizio del tour di Tananai nei palasport, la data di Napoli, prevista al Palapartenope venerdì 5 maggio, ha raggiunto il tutto esaurito. Anche il tour estivo nei festival si arricchisce: dopo gli appuntamenti a Palermo e Olbia da poco annunciati, si aggiunge una nuova data a Genova, sabato 15 luglio in occasione del live in Genova festival all'arena del mare.

Tananai è pronto per scatenarsi sul palco circondato dal proprio pubblico nel tour Tananai “Live 2023 - Palasport” e in seguito nella tournée estiva “Tananai - Live 2023 - Festival”, prodotte da Friends and Partners e Magellano Concerti.

La serie di eventi inizierà il 28 aprile al palasport di Ponte di Legno (BS) e passerà, oltre che per la città partenopea, anche per Roma, Milano, Firenze e Padova. Gli eventi riprenderanno poi in estate, a partire dal 24 giugno a Senigallia per poi concludersi ad Olbia il 9 settembre.