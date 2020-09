Tarantella «by night» a San Domenico Maggiore

Sabato 19 settembre il Chiostro di San Domenico Maggiore aprirà eccezionalmente le sue porte di notte per un’emozionante serata all’insegna della musica, della danza e della poesia partenopea con il travolgente spettacolo del gruppo folk I Guarracini.

La formazione, composta da ballerini, attori, musicisti e cantanti si esibirà in un vero e proprio show che ripercorrerà i momenti emblematici della storia di Napoli attraverso le espressioni tipiche del repertorio classico e popolare della nostra tradizione.

Un racconto arricchito da brani classici e popolari declinati nelle forme più caratteristiche della musica napoletana (villanelle, fronne, canzoni sul tamburo, melodie classiche) e della danza(tarantelle, tammurriate, ‘ndrezzata in costume d’epoca).

Durante lo spettacolo alcune emblematiche figure della fantasia locale (Pulcinella, ‘o Pazzariello, ‘o Ncenzaro, la Zingara) si esibiranno a sorpresa in divertenti momenti recitativi.

Sotto le stelle, nell’incantevole chiostro, i Guarracini allieteranno il pubblico con le emozioni senza tempo di un intenso repertorio di musica, danza e poesia classica napoletana, in un percorso ideale attraverso i luoghi, le leggende, le tradizioni e il folklore che da sempre animano la nostra cultura.

I posti a sedere sono liberi.

L'evento è nel rispetto delle regole e delle norme di sicurezza per difendere se stessi e gli altri dal Covid-19.



Dettagli dell’evento

Quando: 19 settembre 2020

Dove: Piazza S. Domenico Maggiore, 8A (ingresso dal chiostro)

Orario: alle 21.00

Costo: 15 euro adulti, bambini fino ad 8 anni gratis.

Durata: 1 ora e 30 minuti

Acquisto biglietti: https://shop.viverenapoli.com/package/tarantella-sotto-le-stelle-al-chiostro-di-san-domenico-maggiore-sabato-19/