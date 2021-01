«Valorizzare e supportare chi merita, è compito e dovere di ogni Teatro: ventre della cultura e dell'arte». Con queste parole potrebbe essere sintetizzata la mission messa in atto dal Teatro Gelsomino di Afragola e dal suo manager Gianluigi Osteri con la sua Gabbianella Club Events. In un tempo di pandemia così difficile per tanti settori, ma in primis per chi vive di arte, il Teatro Gelsomino non si è fermato e non si ferma. Dopo il successo di pubblico e di consensi durante il primo lockdown, in cui il cartellone del Gelsomino ha continuato a vivere raggiungendo i suoi protagonisti nelle loro case e nelle loro città, (ricordiamo gli interventi di Paolo Ruffini, Angela Finocchiaro, Sal da Vinci e tanti altri), creando un cordone virtuale tra il pubblico e gli attori, anche in questi giorni Gianluigi Osteri, si è rimboccato le maniche in favore dell'arte mettendo in scena delle vere e proprie piece trasmesse in diretta streaming dal Gelsomino. Un modo per far compagnia a chi resta a casa, ma soprattutto un espediente per continuare a far calcare fisicamente le scene di un palco a chi vive per l’arte e con l'arte. Con determinazione e caparbietà, è stato messo in piedi un calendario di tutto rispetto che vedrà, tra gli altri, in scena il 5 gennaio 2021 alle 19 lo spettacolo di Tony Esposito con Luca Pugliese. Il tutto si potrà seguire, come per gli altri eventi, in streaming collegandosi alla pagina Facebook del Teatro Gelsomino, dal canale YouTube: Teatro Cinema Gelsomino e su Capri Event del digitale terrestre.

