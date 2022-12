Teatro di San Carlo, mercoledì il «Concerto per il Natale» con Henrik Nánási

Mercoledì 14 dicembre alle ore 19 torna al Teatro di San Carlo il Concerto per il Natale che vedrà sul podio Henrik Nánási impegnato a dirigere orchestra, coro femminile e coro di Voci Bianche del Massimo napoletano nella Sinfonia n. 3 in re minoredi Gustav Mahler.Contralto solista èEkaterinaGubanova. José Luis Basso è il Maestro del Coro, a dirigere il Coro di Voci Bianche Stefania Rinaldi.

Henrik Nánási, classe 1975 è stato Direttore Musicale Generale della KomischeOper di Berlino dal 2012 al 2017. In ambitoconcertistico ha direttoorchestrecomeAtlanta Symphony Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Hungarian National Philharmonic Orchestra, Radio-Symphonieorchester Wien, Bruckner Orchester Linz, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, EssenerPhilharmoniker, Orquestra de la Comunitat Valenciana, Orchestra del Teatro Massimo Palermo, Fort Worth Symphony Orchestra, Hungarian State Opera Orchestra.

EkaterinaGubanova applaudita lo scorso anno al San Carlo come Amneris in Aida, si è esibita sui più importanti palcoscenici internazionali comeMetropolitan Opera di New York, Teatro alla Scala di Milano, Covent Garden di Londra, Bayerische Staatsoper di Monaco e il Teatro Real di Madrid.Inoltre ha cantato sotto la bacchetta di direttori celebri come Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen, James Levine, Valery Gergiev. La Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler, composta tra il 1893 e il 1896, fu eseguita in pubblico solo nel 1902. L'opera, in assoluto tra le Sinfonie più lunghe con una durata di circa 95 minuti, si presenta come un grande poema musicale che descrive in ordine progressivo tutti gli stadi del creato fino a giungere ad una dimensione trascendentale. Nella composizione echeggiano rimandi nietzschiani con estratti di «Così parlò Zarathustra», scelti per il testo del quarto movimento.