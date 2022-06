Teatro San Carlo, Fabio Luisi dirige le sinfonie di Brahms: gli appuntamenti 23 e 25 giugno

Una due giorni interamente dedicata a Johannes Brahms è quella che vedrà protagonista Fabio Luisi di nuovo sul podio dell’Orchestra del Teatro di San Carlo dopo il successo di Evgenij Onegin, giovedì 23 giugno alle 20 e sabato 25 giugno alle 18. In programma giovedì 23 giugno la Sinfonia n. 1 in do minore, Op. 68 e la Sinfonia n. 2 in re maggiore, Op. 73 e sabato 25 giugno la Sinfonia n. 3 in fa maggiore, Op.90 e la Sinfonia n. 4 in mi minore, Op. 98. Fabio Luisi è attualmente Direttore musicale della «Dallas Symphony Orchestra», Direttore principale della «Danish Radio National Symphony», direttore emerito dell’«Orchestra Sinfonica Nazionale» della Rai e direttore onorario del «Teatro Carlo Felice» di Genova, sua città natale. A partire dalla stagione 2022/2023 assumerà la carica di direttore principale della «Nhk Symphony Orchestra» di Tokyo. Dirige le orchestre più prestigiose del mondo, tra cui «Philadelphia Orchestra», «Münchner Philharmoniker», «Cleveland Orchestra», «Royal Concertgebouw Orchestra».

Johannes Brahms scrisse le sue quattro sinfonie in nove anni, tra il 1876 e il 1885. La Sinfonia n. 1 in do minore venne completata quando il compositore aveva già superato i quarant’anni, e la prima esecuzione avvenne il 4 novembre 1876 a Karlsruhe sotto la direzione di Felix Otto Dessoff. Dopo poco più di un anno, il 30 dicembre 1877, Hans Richter diresse i «Wiener Philharmoniker» nella la prima esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore e successivamente, a distanza di sei anni, nel dicembre 1883, nella «Terza sinfonia» che godette di immediato successo. Fu l’autore stesso invece a dirigere la Sinfonia n. 4 in mi minore, eseguita per la prima volta a Meiningen il 25 ottobre del 1885.