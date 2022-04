Teatro San Carlo, al festival pianistico Arcadi Volodos al posto di Daniel Barenboim il 22 aprile

La fondazione Teatro di San Carlo comunica che il prossimo venerdì 22 aprile 2022 ad aprire il Festival Pianistico sarà Arcadi Volodos e non Daniel Barenboim come precedentemente annunciato. Il maestro Barenboim ha fatto sapere di essere attualmente sottoposto a cure mediche per problemi circolatori.

In questo momento è convalescente ma, come misura precauzionale, i medici gli hanno consigliato di cancellare le esibizioni programmate fino al 22 aprile 2022 incluso. Venerdì 22 aprile alle ore 20 Arcadi Volodos eseguirà la Sonata per pianoforte n. 17 in re maggiore D850 di Franz Schubert, le Scene infantili op. 15 e la Fantasia in do maggiore op. 17, di Robert Schumann.