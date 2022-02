Al Teatro San Ferdinando di Napoli concerto di Valerio Virzo e Enzo Amazio «Super quintet good fellas sindacate vol.1»

Il 12 febbraio al Teatro San Ferdinando di Napoli si terrà il concerto originale Valerio Virzo e Enzo Amazio Super quintet good fellas sindacate vol.1 con ospiti d’eccezione quali Pino Jodice al pianoforte, Paolo Innarella al flauto, Igor Caiazza al vibrafono, Erasmo Petringa all’oud e per la prima volta in palcoscenico Francesco Virzo che canterà in anteprima tre canzoni inedite tratte dall’ album T.I.E’ take it easy che uscirà nel 2022.

APPROFONDIMENTI IL TEATRO Teatro Pubblico Campano, in arrivo i lavori della giuria di Nuove... LA PRESENTAZIONE Napoli, al Teatro Sannazaro si presenta il nuovo libro di Virman... LO SPETTACOLO Al Teatro Cortese dei Colli Aminei in scena Lalla Esposito e Massimo...

Il gran finale sarà un tributo alla città di Napoli con «All Stars on the stage».

Un disco tutto napoletano di musica originale scritta da Valerio Virzo (al sax tenore ed eletronics) ed Enzo Amazio (alle chitarre e sinth) che dirigono insieme questo nuovo lavoro con tre super musicisti Gianni Pepe al pianoforte e sinth, Marco Fazzari alla batteria e Aldo Capasso al contrabasso e al basso elettrico.

In collaborazione con Feudo Casa del Jazz e Teatro di Napoli.

La storia musicale canora, letteraria, compositiva e strumentale partenopea ha creato una cultura dal cuore pulsante e un animo impavido e forte.

Scrivere, suonare, cantare e comporre nuove opere (o almeno provarci) è il dovere e piacere più alto di un artista.

Questo disco vuole essere un manifesto di provocazione e confronto con l’era contemporanea, da qui nasce Good Fellas Sindacate vol 1

Valerio Virzo e Enzo Amazio Super Quintet.

Posto unico 15 euro. Biglietti in vendita online su vivaticket.it e presso le biglietterie del Teatro di Napoli.