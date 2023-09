The Dream Fest, Koko e Dj Protein ​da Genesi a Pozzuoli

The Dream Fest è il primo festival organizzato da Dreamers in collaborazione con Venus, Bit e Radici. Lo scopo dell’evento è di celebrare la città di Napoli che è tornata a vivere uno dei periodi più floridi della storia da vari punti di vista. È un concetto di give back to community verso chi dopo 33 anni è tornato a sognare in ambito sportivo e non solo dato il momento storico in cui stiamo vivendo il sogno di un giusto riconoscimento verso la bellezza culturale della nostra città. Il Festival dei sognatori dove vibes, musica, sport, creatività e moda si incontrano e si intersecano in una cornice etnica in riva al mare.

Il 24 settembre presso Genesi, artisti, musicisti, Dj's, creativi, selector esprimeranno la loro arte in tutte le sfumature possibili tra musica live, elettronica, house, disco, future beats e hip hop.

Durante il giorno si alterneranno 3 diverse aree musicali che rappresenteranno tutte le influenze di genere e i nuovi trend del mercato. Ovviamente disponibile anche uno spazio food con Malinconico e Signora Bettola, drink e relax.

Main Stage, composto da interessantissimi dj/producer italiani della scena elettronica ed house, già presenti in pianta stabile in alcuni dei migliori club europei: Koko e Dj Protein. Ad impreziosire lo stage troviamo Tiga, vera istituzione nel panorama elettronico internazionale, è cresciuto tra Montréal e Goa (India), cresciuto in una famiglia Hippy con la fumica nel sangue: suo padre era un Dj. Diventa famoso per i suoi remix: Washing Up di Tomas Andersson, Madame Hollywood di Felix da Housecat e Comfortably Numb di Scissor Sisters, ma anche per la sua cover di Hot in Here di Nelly e di Sunglasses at Night di Corey Hart. Produce da solo il proprio materiale, ma ha lavorato anche con Zyntherius, Richard X e Jake Shears dei Scissor Sisters. Nel 1998 ha fondato la sua etichetta, la Turbo Recordings. Lo stage si completa con i Dj resident: Vincenzo Paccone, Carlo Martino, Gabriele Russo e Random Memory.