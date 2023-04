Al Parco Taglia di Cardito arrivano i “The Kolors”

“Sarà un maxi evento musicale, davvero unico e straordinario, uno dei concerti più grandi mai registrati nella nostra città di Cardito”.

A parlare è il sindaco Giuseppe Cirillo, che annuncia con entusiasmo l’arrivo al Parco Taglia della prestigiosa band musicale partenopea, capeggiata dal frontman Stash Fiordispino (di origine carditese), che lunedì 1° maggio 2023, in occasione della Festa dei Lavoratori, sarà in concerto nel mega polmone verde di Viale Kennedy.

Sul palco, oltre al notissimo Stash (voce e chitarra), anche il cugino Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e il bassista Dario Iaculli.

«Per questa ricorrenza - sottolinea la fascia tricolore - il Comune ha fortemente voluto la presenza del meraviglioso gruppo di origine carditese, conosciuto ormai in tutto il Mondo e reduce da strepitosi successi. Sarà davvero l'occasione per una grandissima festa, un enorme abbraccio collettivo ai figli di questa terra, che tornano a Cardito e che ci regaleranno tanta buona musica, divertimento ed emozioni. Pertanto - aggiunge Cirillo - invito i cittadini di Cardito ed i residenti del circondario e della Provincia ad intervenire in massa al Parco Taglia per assistere allo storico concerto».

L’attesa perfomance di Stash e company sarà preceduta dall’intervento di altri due ospiti: Decibel Bellini (produttore radiofonico e annunciatore allo Stadio Diego Armando Maradona) e Marco Critelli, comico, illusionista e speaker radiofonico. Il concerto è in programma per le ore 19.