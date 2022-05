The Super 4 in concerto a Chiaia: appuntamento al teatro Sannazaro

Quattro amici, quattro voci, quattro storie, The Super 4 sono un gruppo vocale formato da 4 tra le più talentuose personalità del mondo dello spettacolo made in Naples: Aurelio Fierro jr, nipote del grande Aurelio Fierro al secolo mr. Guaglione, Clopin in Notre Dame de Paris dal 2003 al 2009; Salvatore Lampitelli, in arte Sabba, fine cantautore con i suoi “Incensurabili”, vicitore di The Winner is… e attore in Dignità autonome di prostituzione; Greg Rega, corista di Noemi, vincitore di All Together now e New York canta; Francesco Boccia, terzo posto a Sanremo con Turuturu, autore di “Grande Amore” per il Volo e “Quando ti sei innamorato” per Orietta Berti.

Quattro eccellenze del nostro territorio partecipano a X-Factor Romania 2020 presentando due brani d’autore: Un’emozione da poco (Fossati) e Caruso (Dalla); con quest’ultima interpretazione i giurati scoppiano in lacrime e il video dell’esibizione in pochi giorni diventa virale ed entra in tranding su YouTube. Oggi supera i 19 milioni di views. La produzione di X-Factor Romania in segno di grande stima, ospita i TheSuper4 per la finale dell’edizione 2021 come super ospiti e decretandoli vincitori morali della passata edizione. Dopo i grandi successi e i sold out in Piazza del Plebiscito a Napoli e alla Sala Palatului di Bucarest, tornati in Italia vengono invitati a partecipare al concerto per l’Epifania su Rai 1 e subito organizzano un concerto nel salotto di Chiaia, il Teatro Sannazaro, per realizzare il desiderio di condividere tutto questo successo nella e propria città.

Il concerto si terrà il 18 maggio 2022 dalle 21 al Teatro Sannazaro.

I quattro amici presenteranno un repertorio ricco di grandi eccellenze della musica italiana e internazionale non trascurando le proprie radici interpretando anche i successi della nostra terra e il loro inedito “Amami Amami”.

Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Alessandro Crescenzo ed Edo Faiella, figlio di Peppino di Capri.

La band è formata da, oltre a Crescenzo e Faiella che sono rispettivamente tastierista e chitarrista, Danilo Esposito alla batteria e al basso il nipote di Edoardo Nicolardi, Corrado Calignano, insomma, una band d’eccellenza.

Inizia così, da Napoli, il loro mini tour estivo che toccherà alcune tappe della penisola. Finalmente i ragazzi tornano in Italia per rivivere e regalare a tutti le grandi emozioni che hanno provato in Romania.

Il concerto è organizzato e prodotto dai Super 4 in collaborazione con Teatro Sannazaro, DGM Promotions di Giò D’Elia, da Casa Fierro srls di Fabrizio Fierro e finanziato dai main sponsor Stemo media group, Saviano Creations, Beauty Queen SPA, VRent s.p.a., Magnolia Napoli, RB Intermediari.