Tiktok, le canzoni di Drake in napoletano spopolano sui social: «Nun te preoccupà uajò, there's the sea a for»

Uno tiktoker sta spaziando sulla piattaforma di Tiktok con le versioni napoletane delle canzoni di alcuni degli migliori artisti al mondo, il più virale e ricercato è l'americano Drake.

«Nun te preoccupà uajò, there's the sea a for. Scennimm a Torre del Grec, stong tutt a for» è la versione Drake per Mare Fuori.

Poi spunta la versione Drake per Annarè di Gigi D'Alessio «Annarè, how can I stay luntan a te? ma this b*tch ha pigliat cunfrenz, aropp ce spartut».

Le versioni piaccioni a tutti, sopratutto dopo che il cantante americano ha indossato la t-shirt del Napoli calcio.

Poi c'è anche la versione Drake per Malatia di Ciccio Merolla: «You born rind o quartier, you are like a stranier».