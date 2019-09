Tiromancino, tappa al lido Varca d'oro

Lunedì 9 Settembre 2019, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi biglietti disponibili per il concerto dei Tiromancino, per l'unica tappa in Campania del “Fino a Qui Summer tour” in programma il 13 settembre al Lido Varca d’oro (Via Orsa Maggiore - Marina di Varcaturo) che chiude il tour estivo della band, dopo il successo live nei più importanti teatri italiani.«Sarà uno spettacolo speciale, in cui punteremo a valorizzare l’aspetto ritmico delle nostre canzoni, preparatevi, perché ci sarà da ballare!»La band guidata Federico Zampaglione è pronta a regalare, come sempre, uno spettacolo imperdibile ed emozionante con i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. Ci sarà, inoltre, la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il singolo, VENTO DEL SUD, un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno realizzato album molto amati come La Descrizione Di Un Attimo, In Continuo Movimento e Illusioni Parallele.Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati ancora una volta dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov."Il concerto - organizzato in una storica struttura dell’area Domitia, il Lido Varca d’Oro che quella sera celebra i 60 anni di attività - è una occasione per contribuire anche al rilancio di tutta la costa”, dichiara il titolare Salvatore Trinchillo. “Ciascun operatore attraverso le proprie proposte può dare un contributo in tal senso, per migliorare l’offerta e la fruibilità della zona. Ci auguriamo che la scelta di gruppi musicali di qualità come i Tiromancino, possa attrarre anche turisti verso il territorio, per farlo conoscere e vivere in maniera completa. La riviera Domitia è difatti in una posizione privilegiata per poter vivere il mare, ma anche organizzare escursioni paesaggistiche ai vicini siti archeologi (da Liternum a Cuma, fino a Pozzuoli), godere della gastronomia domitio-flegrea, oltre che partecipare ad eventi musicali e spettacoli”Dopo il live dei Tiromancino spazio al dj set di Radio CRC, per chi vorrà continuare a ballare sotto le stelle on the beach. Prima e dopo il concerto, inoltre, saranno disponibili aree bar e food e postazioni con forni pizza. I più esigenti potranno anche cenare al Ristorante sul green sotto le stelle.Biglietti in vendita online su circuiti Etes e Ticketone oppure presso i principali punti vendita autorizzati e presso la Reception Lido Varca d'oro.INFO: 081.5091214