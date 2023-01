Tony Cercola al Trianon Viviani venerdì 3 febbraio: «Suonando mi racconto»

Venerdì 3 febbraio, alle 21, al Trianon Viviani, Tony Cercola, con importanti ospiti, racconterà la propria storia e presenterà in anteprima alcuni brani del nuovo album.

In questo concerto, intitolato “Suonando mi racconto”, il percussionista e autore, ovvero “percussautore”, come ama definirsi, metterà in scena i momenti più intensi e comici della propria vita attraverso aneddoti e canzoni.

Ospiti della serata, introdotta da Ciro Tumolillo, Patrizio Trampetti, Gianni Lamagna, Gino Magurno e Ugo Mazzei.

Cercola interpreterà brani inconsueti e inaspettati, con un omaggio a Gegè Di Giacomo. La serata, che si aprirà con la proiezione del video di “Maronna mia”, girato con Pino Daniele e andato in onda nel 1978 su Rai 2, alternerà suoni malinconici e ironici ai ritmi del repertorio della sua carriera prossima al mezzo secolo di attività, tra un sound italiano e marocchino.

Nel corso della serata saranno anche eseguiti in anteprima alcuni brani tratti dall’ultimo album “Almas”. Con un titolo che vuol dire “anime”, questo lavoro raccoglie l’emotività vissuta da Cercola negli ultimi tre anni e rappresenta un suo nuovo percorso artistico, dipanandosi tra àmbiti musicali diversi e distanti dal Neapolitan power. L’album è realizzato con l’uso di tre dialetti: napoletano, siciliano e lucano.

Con Tony Cercola (percussioni e voce), Claudio Romano (batteria), Rosarillo (voce), Roberto Trenca (chitarra acustica e bouzouki), Marco Di Palo (violoncello e basso) e Tonino Panico (sax). Il fotografo di scena è Riccardo Piccirillo, mentre la produzione è di Ugo Mazzei.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30.