Tony Colombo in concerto a Napoli all'Arena Flegrea: tutto sold out per il suo ritorno

Tutto esaurito per il concerto di Tony Colombo che si terrà il prossimo 24 settembre all'Arena Flegrea. Sono più di 6000 i biglietti venduti per il cantante-musicista siculo/napoletano autore di "Ti aspetto all'altare", "Sott e stell" o "Sei bellissima".

Colombo ritorna a Napoli, che sceglile come tappa conclusiva del suo tour estivo, che l’ha visto protagonista di successo da Liege ( Belgio) a Palermo passando per Milano e Roma.

Il sold out registrato a Napoli dimostra che Tony è amatissimo in città, rimanendo ancora dopo 30 anni di carriera in vetta alle classifiche di gradimento dei napoletani e non solo.

Il cantante sarà accompnato sul palco da Luca Barbato al piano, da sempre fido collaboratore che firma anche gli arrangiamenti dello spettacolo, Maurizio Fiordiliso alla chitarra, che ha curato anche la scrittura degli archi, Ivan Cannata al basso, Davide Frezza alla batteri, Daniele Pirozzi alla chitarra e Enrico Rispoli, Margherita Rispoli, Michela Montalto al coro, il tutto arricchito da un’ orchestra di sedici archi.

In scaletta, trenta i brani che Colombo presenterà all'arena, i suoi grandi successi accompagnati da ospiti speciali, che saranno a breve annunciati sulle pagine social del cantante.