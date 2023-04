Tony Colombo torna con "L'amore che voglio": la forza della musica per abbattere il pregiudizio

Tony Colombo torna con un nuovo singolo, “L’amore che voglio” per raccontare un amore i cui confini oltrepassano ogni preconcetto. Protagonisti d’eccezione sono Ida e Angelo, insieme da 18 anni, testimonial di un brano che non vuole soffermarsi sulla disabilità, ma sul senso profondo di un sentimento vissuto senza timori di etichette. «Ci tenevo a mettere a disposizione la popolarità che deriva dal mio lavoro per un messaggio preciso, che il pregiudizio, e io ne so qualcosa, è il male assoluto dei nostri tempi, e va sempre combattuto», ha detto il cantante.

L’artista di origini siciliane che da tempo cavalca le vette delle classifiche d’ascolto, torna a distanza di un anno dal suo ultimo disco dal titolo "L'ultimo" e da “Facimme Ammore”, singolo da quasi un milione di visualizzazioni su YouTube.

“L’amore che voglio lo voglio da te”, canta Tony Colombo, nel suo nuovo singolo in una romantica confessione che esprime l’idea di una assoluta verità, quello di una dichiarazione spontanea in cui la dolcezza di un sentimento, l’amore, non conosce pregiudizio. Tony Colombo si fa ancora interprete appassionato di un pezzo che unisce melodia e ritmo mescolando la pop music alle sonorità più dance e ballabili. Il videoclip firmato da Luciano Filangieri infatti è già virale su YouTube. Le immagini restituiscono l’idea di un amore vero, come quello ventennale tra Ida e Angelo, che non conosce confini e che non può essere sminuito da nulla.