Tony Colombo al Pala Partenope, sold out il concerto di Santo Stefano: arriva la seconda data

Continua a mietere successi l’artista siculo napoletano, dopo quello di fine estate all’Arena Flegrea con più di 6.000 spettatori, annuncia il tutto esaurito per il concerto del 26 dicembre al Pala Partenope che lo vedrà protagonista insieme ad Ivan Granatino e comunica, anche in seguito ad una fortissima richiesta da parte del pubblico, la seconda data il 28 dicembre sempre al Pala Partenope.

È un periodo ricco di soddisfazioni per Tony, il brano in coppia con Ivan Granatino «T’amo & Spuoglieme» ha spopolato sulla rete raggiungendo cifre da capogiro in pochissimi giorni (1.700.000 views) tanto da entrate nella Top ten tendenze YouTube, stesso destino per il brano «Vaco pazzo per te»​ cantato con Ida Rendano. E non solo, Colombo è amatissimo anche all’ estero, uno dei pochi artisti che va oltre oceano, i suoi concerti di novembre in Canada hanno registrato il tutto esaurito. Non ci resta che aspettare il 26 e 28 dicembre, per due concerti che si annunciano ricchi di sorprese. Intanto i biglietti per il 28 dicembre sono in vendita sul circuito GO2