Tony Colombo di nuovo sold out: in arrivo la terza data

Continua l’ascesa di Tony Colombo, in meno di quarantotto ore, anche i biglietti per i due concerti programmati al Teatro Troisi sono andati esauriti tanto che il patron del Teatro Troisi, Pino Oliva, ha deciso di programmare una terza data, tutto questo dopo il doppio sold-out dei due concerti al Pala Partenope con Ivan Granatino del 26 e 28 dicembre, che hanno registrato 800 mila presenze e quello del 24 settembre all' Arena Flegrea.

I numeri sono chiari Tony Colombo dimostra per l’ennesima volta che è uno degli artisti più amati, un vero fenomeno del botteghino. L' artista in queste ore, inoltre, ha pubblicato sul suo canale YouTube il concerto del 24 settembre all’Arena Flegrea.