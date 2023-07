Torna EstArte, gli eventi per festeggiare il decimo anniversario

«10 anni di stages, seminari, convegni, spettacoli, manifestazioni. Quest’anno si festeggia una tappa importante, raggiunta grazie alla resilienza, la caparbietà dei direttori, la volontà di non cedere agli eventi naturali e straordinari che ci hanno condizionato la vita. EstArte torna quest’anno aumentando gli eventi per festeggiarne l’importante compleanno».

Queste le parole di Adele Balestrieri, infaticabile direttrice dell’Ecole de danse, che con un notevole sforzo organizzativo ha messo in campo risorse ed energie per un appuntamento atteso da tutti gli amanti di “EstArte”, il festival della danza promosso dalla Città di Vico Equense, con la direzione artistica di Dino Verga e il coordinamento di Sonia Ferraro, in programma dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

Alla full immersion, giunta alla decima edizione, con lezioni suddivise per livelli, si accompagneranno eventi aperti al pubblico.

Il Festival avrà come docenti Adela e Anxhelo Mucollari, primi ballerini dell’Albanian Opera House e Rossella Lo Sapio, docente presso la scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli (danza classica). Dino Verga, docente e vice direttore dell’Accademia Nazionale di Danza e Luca Russo, docente presso l’Accademia Nazionale di Danza (danza contemporanea).

Danza hip-hop: Andrea Veneri, Nilde Serpa, fondatori del gruppo KissMonkey e presenters in numerosi eventi nazionali e internazionali. Le lezioni saranno accompagnate dai maestri musicisti Paolo Demitry, Federico Di Maio e Giuseppe De Rosa. Il Festival si chiude il 2 settembre nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso, con una serata di gala.