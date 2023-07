Torna la danza classica alla Certosa di San Giacomo

Domenica 16 luglio all’ombra degli archi trecenteschi del “chiostro grande” della Certosa di Capri diventerà il teatro all’aperto dell’undicesima edizione del “Premio Capri Danza International” 2023. Un evento artistico di spicco atteso da un particolare pubblico che si incontra alla Certosa per ammirare l’esibizione di grandi nomi di ballerini famosi provenienti da tutto il mondo, selezionati per l’evento di Capri dal Direttore Artistico del Premio, Luigi Ferrone, già primo ballerino del San Carlo.

E sul grande palco della serata caprese a cui è stato dato nome “Danzano le Stelle” che vede come madrina la celebre attrice Susy Del Giudice, alla quale sarà conferito un premio speciale. La serata si apre con l’esibizione del ballerino Ramon Agnelli, che danzerà con un assolo dal balletto Paquita. Il cartellone è nutrito di nomi di ballerini famosi, tra cui spicca il nome di Adela Mucollari, principal dancer dell’Albanian National Ballet Theatre con un assolo dal titolo Back to the future.

Lo spettacolo continuerà poi con Dal Ballet National Capitol di Toulouse i due primi ballerini Marlen Fuerte e Charley Austin in un pas de deux di Victor Ullate, mentre i talentuosi Ruika Yokohama e Giordano Bozza si esibiranno in una rivisitazione del pas de deux tratto da Romeo e Giulietta sulle coreografie di Luc Bouy.

Premi alla carriera anche ad Amilcar Gonzalez e Virginia Tomarchio con Othello 2.0 mentre Rosa Pierro, prima ballerina del Essen Opera Theatre porterà in scena l’assolo dal classico Don Quixotte.

Da Londra arrivano Francesco Gabriele Frola e Katja Kihaniukova, primi ballerini dell’ English National Ballet con il pas de deux da Le Corsaire. Grande rivelazione per il Luxembourg Ballet, rappresentato da Artem Shoshyn e Kateryna Floria. Si tratta infatti dell’unica compagnia di balletto neoclassico dello Stato lussemburghese che nasce in supporto ai danzatori ucraini. Porteranno a Capri il pas de dux da Don Giovanni con le coreografie di Volha Kastsel. A conclusione dell’undicesima edizione del Capri Danza International il Sindaco di Capri Marino Lembo e il Direttore Artistico Luigi Ferrone consegneranno premi speciali che sono stati assegnati con particolari motivazioni: al merito a Filippo Valmorbida e Lisa Martinez Santana del Ballet Kiel con una Carmen coreografata da Alberto Alonso. Premio Silvio Oddi come giovane promessa della danza a Michele Vassiliev Storto. Premi speciali saranno consegnati anche alla coppia Anbeta Toromani e Alessandro Macario in una coreografia di Amedeo Amodio. Premio come coreografa internazionale a Sabrina Brazzo e premio speciale Vittoria Ottolenghi a Giuseppe Picone autore del volume “Una vita in ballo”.