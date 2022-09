Torna a Napoli, "Suoni in Certosa!": protagonisti strumenti di raro ascolto

Torna "Suoni in Certosa!". Il Refettorio della Certosa di San Martino ospita la terza edizione della rassegna musicale nata dalla collaborazione tra la Direzione Regionale Musei Campania e l’Associazione Dissonanzen. Un fil rouge unisce i due concerti in cartellone: entrambi esercitano, con le dovute differenze, l’arte della variazione. Strumenti di raro ascolto: la fisarmonica per le Variazioni Goldberg di Bach, eseguite dal virtuoso Samuele Telari (in foto) il 18 settembre alle 11,30 e Il flauto e il liuto per partiture medievali eseguite da Alessandro De Carolis e Peppe Frana, il 25 settembre alle 11,30.

"Siamo molto felici dì collaborare per il terzo anno consecutivo con il Museo dì San Martino. - dichiara Tommaso Rossi di Dissonanzen - Quest’anno Suoni in Certosa! si sofferma su due programmi che hanno come protagonisti strumenti di raro ascolto nelle stagioni concertistiche: la fisarmonica da un lato e il flauto dolce e il liuto dall’altro" .

Non è facile l’impresa di far trasmigrare sulla fisarmonica la musica di un capolavoro per strumento a tastiera come le Variazioni Goldberg, un’opera di ampio respiro basata sulle trenta trasformazioni dell’aria iniziale, una melodia fiorita e ricca di abbellimenti nata su un basso di passacaglia, che è poi il vero punto di riferimento per le variazioni. Telari ha dichiarato che il suo scopo «non è riprodurre i suoni di altri strumenti, ma scavare a fondo nella partitura e scoprire nuovi suoni e nuove interpretazioni». Si tratta di un atteggiamento giustamente dialettico nei confronti di un’opera che ha ancora molto da offrire agli interpreti e agli ascoltatori, come d’altronde ha dimostrato la famosa quanto discussa interpretazione di Glenn Gould nel 1955, replicata poi all’inizio degli anni Ottanta.

Programma

Suoni in Certosa !

III edizione

Certosa di San Martino

Domenica 18 settembre, ore 11.30 – Refettorio

Johann Sebastian Bach : Le Variazioni Goldberg

Samuele Telari, fisarmonica

Domenica 25 settembre, ore 11.30 – Refettorio

Principio di Virtù - Intorno all'istampitta medievale

Alessandro De Carolis, flauto dolce

Peppe Frana, liuto

Musiche dal London Codex e dallo Chansonnier du Roi

La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto di ingresso al museo (intero € 6,00 - ridotto dai 18 ai 25 anni € 2,00).Si consiglia la prenotazione