Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:49

TORRE DEL GRECO - L’area antistante l’altare della basilica di Santa Croce trasformata in un palco per un concerto di musica gospel. Successo per l’esibizione dei “Non solo gospel”, che ha chiuso la rassegna «I luoghi comuni: conoscere per ritornare» voluta da Federalberghi-Costa del Vesuvio e che ha messo in campo una serie di appuntamenti rivolto a residenti, visitatori e turisti.A suggellare il ricco cartello ci hanno pensato i Non Solo Gospel, sodalizio che nasce dall’idea, impegno e passione per la musica di Simona Guida, che ha unito insieme un gruppo di amici, accomunati dal canto. Un aspetto condiviso con i tanti presenti nella basilica di Santa Croce, che hanno apprezzato l’esecuzione di musiche natalizie proposte per l’occasione.