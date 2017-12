Giovedì 28 Dicembre 2017, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 15:50

TORRE DEL GRECO - Sarà il teatro naturale del monumento Cento Fontane ad ospitare il concerto «Santa Lucia… vicina» un momento musicale in cui a farla da padrona sarà la canzone napoletana e il suo repertorio classico. Appuntamento per le 19. 30 di venerdì 29 dicembre, nell’ambito della rassegna Luoghi Comuni.«Il più grande veicolo artistico della cultura partenopea nel mondo è certamente la canzone napoletana - afferma la direttrice artistica Anna Lia Perna - Lo spettacolo coinvolgerà gli spettatori in un viaggio che idealmente attraverserà una serie di elementi fortemente rappresentativi di Napoli e di chi la vive, e la canzone ne diventerà il supporto emozionale».