Al via il nuovo tour di Martino Adriani, il 7 aprile al Kestè di Napoli

Al via venerdì 31 marzo da Parma “Occhi live”, il nuovo tour di Martino Adriani, in cui il cantautore campano, accompagnato dalla violinista Giulia Chiapponi, presenterà dal vivo i brani contenuti nel suo album di inediti “Occhi”.

Il tour prevede uno spettacolo che alterna esibizioni acustiche a momenti di esibizione solitaria in elettrico. L'esperienza che si vuole offrire al pubblico è intima, autentica e verace, con un'atmosfera che incoraggia l'interazione tra l'artista e gli spettatori. L'obiettivo è di creare un'esperienza musicale coinvolgente e appagante per il pubblico, che possa apprezzare sia la delicatezza delle esibizioni acustiche che la potenza delle performance.

Il 7 aprile l'artista si esibisce al Kestè di Napoli.

«Sarà un concerto molto snello, uno spettacolo unplugged chitarra e violino, intimo e verace, che però vedrà anche qualche “sterzata” elettrica in solitaria – racconta Martino Adriani – Sono felice che "Occhi" stia avendo dei buoni riscontri e ovviamente carico per questo nuovo giro che ci porterà in viaggio da nord a sud».

Tutte le date del tour sono a ingresso libero, eccetto quella del 12 aprile al Velvet di Roma (biglietti acquistabili direttamente sul luogo dell’evento).