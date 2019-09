Giovedì 26 Settembre 2019, 19:25

Il tour di Tommaso Primo fa tappa a Mezzocannone occupato. Il cantautore partenopeo divenuto popolare con il pezzo “Gioia”, estratto dall’album “Posillipo interno 3” del 2013, è tornato ad animare le folle con un nuovo disco “3103”, uscito l’8 giugno scorso. Negli ultimi sei anni Tommaso non è fermato un istante e la sua musica è ormai entrata a far parte nella quotidianità di tutti noi. L’appuntamento a Mezzocannone occupato in programma sabato 28 settembre è una sosta obbligata per chi come lui continua a fare del suo talento un’opportunità.“3103” traccia anche un’analisi politica e sociale sul contesto in cui viviamo, nonostante le ambientazioni fantascientifiche, prende posizione su un tema quanto mai attuale, la salvaguardia del clima e la feroce critica al potere. «È un disco molto attuale, ogni sua melodia si inserisce nello spaccato contemporaneo raccontandone eventi sociali, politici e culturali - dichiara Tommaso Primo - È stata una grande scommessa perché da quando ho iniziato a incidere sapevo che la vera difficoltà sarebbe stata quella di farmi capire da un pubblico più ampio possibile. Spero che il mio punto di vista sulla nostra società sia chiaro a tutti, il messaggio che volevo trasmettere non ha dubbi perché è fatto di parole di Resistenza».