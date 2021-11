Nuovo apuntamento al Trianon Viviani, con Ciccio Merolla e «i suoi fratelli»

Venerdì 12 novembre, alle 21, al Trianon Viviani di Napoli, il cantautore e percussionista Ciccio Merolla è protagonista con “Ciccio e i suoi fratelli – new edition”. Prodotto da Jesce Sole, con la regia di Raffaele Di Florio, il concerto è una sorta di sintesi “teatrale” dell’esperienza di Ciccio Merolla, da sempre impegnato nella ricerca e sperimentazione di nuove sonorità.

In questa “new edition” di Ciccio e i suoi fratelli il musicista si racconta attraverso un gioco di creazione sonora e performance. Uno spettacolo di suoni, virtuosismi, assoli, canzoni con testi dello stesso Merolla e omaggi a Carosone, Daniele e Gragnaniello. In una scenografia costituita da “potenziali” strumenti musicali, il percussionista diventa mattatore capace di meravigliare il pubblico in uno spettacolo unico nel suo genere.